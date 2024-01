LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche AG von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Henning Cosman schraubte in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) nach unten. Die am 12. März anstehenden Resultate des Sportwagenbauers dürften für das Schlussquartal und Jahr 2023 einen deutlich geringeren Absatz belegen als von ihm erwartet. Dazu prognostiziere Porsche für 2024 eine stagnierendes Verkaufsvolumen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAG9113

