Wien (www.fondscheck.de) - Die Niederlassungen der Quirin Privatbank in Nürnberg und Hof werden seit Jahresbeginn von Tobias Strack geleitet, so die Experten von "FONDS professionell".Die Niederlassung in Nürnberg verwalte laut eigenen Angaben derzeit etwa 250 Millionen Euro an Kundenvermögen, Hof etwa 200 Millionen Euro. Zusammen würden beide Niederlassungen mit insgesamt elf Mitarbeitern etwa 1.200 Kunden betreuen. ...

