Obwohl die Solarenergie beim Erreichen von Klimazielen eine entscheidende Rolle spielt, zeigen sich die Aktienkurse vieler Solarunternehmen von all diesem unbeeindruckt. Der israelische Solarkonzern SolarEdge ergreift Maßnahmen, die an der Börse gut ankommen, hier mehr Details. Grüne Technologiekonzerne haben es weiterhin sehr schwer, in die Herzen der Anleger zu spielen. Genauso ergeht es dem israelischen Solarmodulhersteller SolarEdge. Nachdem im letzten Jahr für die Aktionäre teils erheblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...