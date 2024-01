Eine hochrangige Delegation aus dem Königreich Saudi-Arabien hat ihre Teilnahme am jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2024 mit der Ankündigung abgeschlossen, dass Riad zwischen dem 28. und 29. April 2024 Gastgeber eines WEF-Sondertreffens zu den Themen globale Zusammenarbeit, Wachstum und Energie sein wird.

The Kingdom Concludes Its Participation in WEF AM 2024 with Announcement to Host WEF Special Meeting in Riyadh (Photo: AETOSWire)

Vom 15. bis 19. Januar nahm die saudische Delegation, deren Vorsitz S.H. Prinz Faisal bin Farhan bin Abdullah, Minister für auswärtige Angelegenheiten, innehatte, an wichtigen Dialogen und bilateralen und multilateralen Treffen teil, um Lösungen für globale Herausforderungen zu finden und die Grundlagen für eine vernetztere, widerstandsfähigere und prosperierende Zukunft zu schaffen.

Zu der Delegation gehörten S.H. Prinzessin Reema bint Bandar AlSaud, Botschafterin des Kustos der beiden Heiligen Moscheen in den Vereinigten Staaten von Amerika; S.E. Dr. Majid Alkassabi, Handelsminister; S.E. Adel Aljubeir, Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten, Mitglied des Ministerrats und Klimabeauftragter; S.E. Khalid Al Falih, Investitionsminister; S.E. Mohammed Aljadaan, Finanzminister; S.E. Abdullah Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie; S.E. Bandar Alkhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze; und S.E. Faisal Alibrahim, Minister für Wirtschaft und Planung.

Zu den wichtigsten Sitzungen, an denen die Delegierten teilnahmen, gehörten: "Securing an Insecure World" (Sicherung einer unsicheren Welt); "Frictionless Services" (Reibungslose Dienstleistungen); "Gulf Economies: All In" (Volkswirtschaften der Golfstaaten: All In); "Regulating Non-Banks" (Regulierung von Nichtbanken); "Bold Steps for a Sustainable MENA" (Mutige Maßnahmen für eine nachhaltige MENA-Region); "Resilience: What It Means and What to Do About It" (Resilienz: Was das bedeutet und was man dafür tun kann); "Supply Chains of the Future" (Lieferketten der Zukunft); "Investors of First Resort: Government Inc." (Erstklassige Investoren: Government Inc.); "The Future of Banking and Technology in Saudi Arabia: What it Means for Investors" (Die Zukunft des Bankwesens und der Technologie in Saudi-Arabien: Was das für Investoren bedeutet), "MENA's Economic Dilemma: Reforms Amid Uncertainty" (Das wirtschaftliche Dilemma der MENA-Länder: Reformen in Zeiten der Unsicherheit) und eine spezielle WEF-Gremiumssitzung zum Thema "Saudi Arabia: The Course Ahead" (Saudi-Arabien: Der Kurs in die Zukunft), die sich mit der führenden Rolle des Königreichs im Hinblick auf die Förderung von Frieden, Sicherheit und Wohlstand im Nahen Osten befasste.

Die Delegation des Königreichs eröffnete auch die Reihe Saudi House: Bold Visions, bei der Changemaker, politische Entscheidungsträger und Innovatoren zusammenkamen, um sich über Lösungen auszutauschen, die für Schlüsselbereiche der wirtschaftlichen Entwicklung erforderlich sind, darunter die blaue Wirtschaft, Tourismus und Technologieinvestitionen.

Die Sondersitzung des WEF in Riad ist Teil eines wegweisenden Abkommens zwischen Saudi-Arabien und dem Forum, bei dem über 700 führende Persönlichkeiten des öffentlichen und privaten Sektors, internationaler Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, Akademiker und die Zivilgesellschaft zusammenkommen werden, um den Dialog zwischen den Ländern zu fördern und die internationale Zusammenarbeit wiederzubeleben.

Am Donnerstag, den 18.Januar, hat das Königreich zwei Vereinbarungen mit der WEF-Innovationsplattform UpLink unterzeichnet, deren Ziel die Förderung innovativer globaler Lösungen für die drängendsten Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme unserer Zeit ist. Die beiden Vereinbarungen sollen Innovationsökosysteme rund um einflussreiche Unternehmer in der Anfangsphase fördern, um Investitionen und Unterstützung für bahnbrechende Lösungen zur Bewältigung zentraler Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wie der Zerstörung der Ozeane, des Verlusts der biologischen Vielfalt und der Kreislaufwirtschaft für Kohlenstoff zu stimulieren.

Darüber hinaus wurde eine weitere Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) unterzeichnet. Der Schwerpunkt der Absichtserklärung liegt auf einer breiten Palette von politischen Initiativen in Bereichen wie Wirtschaft, Unternehmensführung und Nachhaltigkeit.

