Im freundlichen Marktumfeld kann die Siemens-Aktie am Montag wieder einen Gang nach oben schalten. Nach dem zuletzt ausgebildeten Doppeltief rückt das Rekordhoch damit wieder näher. Für Rückenwind sorgt eine positive Studie der DZ Bank, in der das ohnehin bullishe Kursziel noch einmal nach oben geschraubt wird.Dass der Start ins neue Geschäftsjahr vermutlich schwächer ausgefallen ist, sollte nicht über die strukturell positiven Wachstums- und Gewinnaussichten hinwegtäuschen, so Analyst Alexander ...

Den vollständigen Artikel lesen ...