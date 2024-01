HAMBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Kupferherstellers und Recyclingunternehmens Aurubis zieht laut einem Pressebericht tiefgreifende Konsequenzen aus den Diebstahls- und Betrugsfällen bei dem MDax -Konzern. Kurzfristig müssen der für das Risikomanagement zuständige Finanzchef Rainer Verhoeven und Produktionsvorstand Heiko Arnold gehen, wie das "Manager Magazin" (MM) am Montag unter Berufung auf Unternehmenskreise schrieb. Entsprechende Beschlüsse sollen in den zuständigen Aufsichtsratsgremien am Dienstag fallen. Vorstandschef Roland Harings dürfe noch längstens bis Ablauf des Geschäftsjahres Ende September die Übergabe an einen Nachfolger vorbereiten. Im Amt bleibe nur die vor einem Jahr neu bestellte Recyclingvorständin Inge Hofkens. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht nicht kommentieren. Der Aktienkurs fiel zuletzt um 3,8 Prozent.

Aurubis wurde im vergangenen Jahr Opfer eines großangelegten Betrugs. Unter dem Strich geht es um einen Fehlbestand an wertvollen Metallen im Wert von 169 Millionen Euro. In einem Fall wurden manipulierte Proben mit hohen Gehalten wertvoller Metalle abgegeben, die Lieferungen enthielten aber deutlich weniger davon. Dadurch wurden letztlich überhöhte Rechnungen bezahlt. Darüber hinaus gibt es aber einen weiteren - laut Geschäftsbericht "nicht vollumfänglich nachvollziehbaren" - Fehlbestand bei Edelmetallen in einem niedrigen dreistelligen Millionenbereich.

Bereits im Dezember hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat weder ausschließen könne, dass die amtierenden Vorstandsmitglieder unverändert ihr Amt fortführen, noch dass es zu einer vorzeitigen Trennung von einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern kommen wird. Anfang Januar hieß es dann in der Einladung zur Hauptversammlung, dass der Aufsichtsrat und der Vorstand auf der Online-Veranstaltung am 15. Februar noch nicht entlastet werden sollen. "Hintergrund sind die laufenden Untersuchungen zu den gegen die Gesellschaft gerichteten kriminellen Aktivitäten, die zu Fehlbeständen an Edelmetallen geführt haben", hieß es damals.