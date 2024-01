Stans - Die Auflösung von Ruag International geht weiter. Als nächstes will der Flugzeugbauer Pilatus ab dem zweiten Quartal 2024 schrittweise alle rund 230 Mitarbeitenden und auch den Maschinenpark von Ruag Aerostructures Schweiz in Emmen übernehmen. Dort will Pilatus künftig eigene Komponenten herstellen. Die Übernahme erfolge im Rahmen der vom Bundesrat vorgegebenen strategischen Ziele von Ruag International, teilten die Unternehmen am Montag ...

