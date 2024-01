New York - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich zum Start in die neue Woche mit gebremstem Tempo fortgesetzt. Die Kursrally im Technologie-Sektor erwies sich am Montag abermals als Zugpferd. So erklommen die Aktien der Tech-Schwergewichte Meta, Microsoft und Nvidia im frühen Handel jeweils Bestmarken. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,59 Prozent auf 38 086,63 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,48 Prozent auf 4863,02 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...