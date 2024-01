DJ Evotec: Ex-CEO Lanthaler ist Meldungspflichten nicht nachgekommen

FRANKFURT (Dow Jones)--In Bezug auf die verspäteten Meldungen von Aktientransaktionen des früheren CEO Werner Lanthaler sieht Evotec keine Fehler beim Unternehmen. "Wir sind allen Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Manager-Transaktionen nachgekommen", sagte Aufsichtsratschefin Iris Löw-Friedrich in einer Telefonkonferenz. Lanthaler habe die vorgeschriebenen Prozesse nicht befolgt.

Der langjährige CEO Lanthaler war am 3. Januar überraschend zurückgetreten, was in der Unternehmensmitteilung mit gesundheitlichen Gründen erklärt wurde. Der seit 2009 amtierende Vorstandschef hätte noch einen Vertrag bis 2026 gehabt. Trotz einer zuletzt leichten Erholung liegt die Aktie immer noch knapp ein Viertel unter dem Schlusskurs vom 3. Januar. Low-Friedrich sagte, der damalige Vorstandschef habe Ende vergangenen Jahres um Entlassung aus seinem Vertrag gebeten. Der Aufsichtsrat habe dann am 3. Januar zugestimmt.

Am Tag zuvor, dem 2. Januar, hatte Evotec in einer Reihe von Pflichtmitteilungen Transaktionen Lanthalers mit Aktien des Unternehmens veröffentlicht, die bis zu drei Jahre zurückreichten. Die Marktmissbrauchsverordnung der EU sieht vor, dass Eigengeschäfte, sogenannte "Directors' Dealings", binnen zwei Geschäftstagen, nachdem der Emittent - in dem Fall Evotec - eine entsprechende Meldung von der Führungskraft erhalten hat, veröffentlicht.

"Evotec hat diese Transaktionen dem Markt unmittelbar berichtet, nachdem das Unternehmen die entsprechende Mitteilung erhalten hatte", sagte die Aufsichtsratschefin. Lanthaler habe es versäumt, seine Transaktionen früher anzuzeigen. Die Compliance-Prozesse bei Evotec seien "State of the Art". Alle Führungskräfte hätten zudem Schulungen für diese Prozesse erhalten.

Löw-Friedrich geht nicht davon aus, dass die Behörden gegen Evotec ermitteln werden. "Ich erwarte nicht, dass es gegen das Unternehmen gerichtete Maßnahmen geben wird", sagte sie.

Die Aufsichtsratschefin betonte, dass Lanthaler keine operative oder beratende Rolle mehr im Unternehmen innehat und dass Evotec auch nicht plane, ihn künftig in Unternehmensangelegenheiten zu involvieren. In der Mitteilung vom 3. Januar hatte es noch geheißen, dass Lanthaler dem Aufsichtsrat weiterhin als strategischer Berater zur Verfügung stehen werde.

Evotec bekräftigte zudem die Finanzprognosen für 2023 und 2025.

