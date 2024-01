Berlin (ots) -Am 30. Januar stellen GEMA und SACEM eine gemeinsam bei Goldmedia beauftragte Studie zum Thema "Generative KI und Musik" vor. Die umfangreiche Studie bietet erstmals eine sachliche Grundlage, um sich mit generativer Künstlicher Intelligenz im Spiegel von Urheberrecht und Kreativschaffen fundiert auseinanderzusetzen. Durch den Schulterschluss mit der französischen Verwertungsgesellschaft SACEM gibt die Studie wichtige Einblicke aus europäischer Perspektive.Bitte notieren Sie sich den Termin für die hybride Pressekonferenz:GEMA & SACEM - Vorstellung der Studie: "Generative KI und Musik" 30.01.2024 um 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr (Berlin & Livestream)Die rasante Entwicklung der Generativen Künstlichen Intelligenz stellt die Urheberinnen und Urheber von Musik und anderen kreativen Werken vor grundlegende Umwälzungen und neue Herausforderungen.Die GEMA und ihre französische Schwestergesellschaft SACEM werden am 30. Januar im Rahmen einer Hybrid-Pressekonferenz eine Studie zu generativer KI und Musik veröffentlichen.Podiumsteilnehmende werden sein:Cécile Rap-Veber, CEO SACEM,Dr. Tobias Holzmüller, CEO GEMAProf. Dr. Klaus Goldhammer, Geschäftsführer GoldmediaBei Interesse melden Sie sich bitte unter: kommunikation@gema.deNach erfolgter Anmeldung erhalten Sie den Link zum Livestream oder eine Akkreditierungsbestätigung zur Teilnahme vor Ort in Berlin.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Pressekontakt:Nadine Remus, Head of Corporate Communications, E-Mail: kommunikation@gema.deOriginal-Content von: GEMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35830/5697328