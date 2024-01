© Foto: Seth Wenig/AP/dpa



Angesichts der Anmeldeaktivität für Börsengänge zeigen sich Marktexperten ermutigt, obwohl der Kurs des Renaissance Capital IPO ETFs zuletzt deutlich fiel.Die IPO-Saison 2024 beginnt mit vorsichtigem Optimismus und der Erwartung von Börsengängen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Zu den jüngsten Börsengängen gehört Kaspi an der Nasdaq, eine "Super-App" aus Kasachstan, die mit einem Erlös von über eine Milliarde US-Dollar und einem Plus von vier Prozent im Handel startete. Ebenso ging der Hausbauer Smith Douglas an die Börse und verzeichnete seitdem einen Anstieg von über zehn Prozent. BrightSpring Health plant einen Börsengang und könnte rund 880 Millionen US-Dollar einbringen, …