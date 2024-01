© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Der E-Autokonzern Fisker ist in der vergangenen Woche zum Pennystock geworden. Die Zahlen sind katastrophal, aber am Montag geht es 39 Prozent aufwärts. Ist Fisker jetzt eine Meme-Aktie?Die Aktie von Fisker, die am letzten Dienstag erstmals unter die Marke von einem US-Dollar fiel, "ist wohl zu einer 'Meme-Aktie' geworden", so Tom Bruni, leitender Autor des Newsletters Daily Rip & Markets bei Stocktwits, einer sozialen Plattform für Investoren und Händler. "Fisker hat durch den Börsengang über SPAC während der Pandemie eine starke Gemeinschaft von Privatanlegern, die sich auf Elektroautos konzentrieren, aufgebaut", erklärte Bruni gegenüber MarketWatch per E-Mail. "Wie andere …