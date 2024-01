© Foto: Pexels



Marktteilnehmer wetten auf die nächste Krypto-ETF-Zulassung in den USA. Als wahrscheinlichster Kandidat gilt Ether. Aber nicht alle glauben daran.Am Markt herrscht ein gewisser Optimismus hinsichtlich der Zulassung eines börsengehandelten Ether-Spot-ETF bis zum 23. Mai dieses Jahres, dem Stichtag der Securities and Exchange Commission (SEC) für den Antrag von Ark 21Shares. Laut JPMorgan beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die SEC den ETF bis Mai genehmigt, allerdings nicht mehr als 50 Prozent. Händler betrachten Ether als den nächsten wahrscheinlichen Kandidaten für eine ETF-Zulassung in den USA. Diese Stimmung spiegelt sich im Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) für den Grayscale …