Solana (SOL) im freien Fall: Endet die Erfolgsstory hier?

Wer Anfang des letzten Jahres auf Solana gesetzt hat, als viele vermutet haben, dass der einstige Ethereum-Killer vor dem Aus steht, dürfte sich bis zum Jahreswechsel gefreut haben. Innerhalb eines Jahres ist der Kurs um mehr als 1.000 % gestiegen. Heuer ist davon allerdings nichts mehr zu spüren. Seit die Erwartungen der Anleger erfüllt wurden und die Bitcoin ETFs genehmigt wurden, befinden sich die Kurse der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung im freien Fall. Nachdem SOL schon im Vorjahr den Markt outperformt hat und beinahe täglich größere Gewinne als Bitcoin erzielt hat, läuft es nun in die umgekehrte Richtung natürlich ähnlich und Solana verliert deutlich mehr als andere Coins. Bedeutet das, dass die Erfolgsstory hier bereits endet?

Solana unter den größten Verlierern

Während es bei steigenden Kursen am Kryptomarkt fast keinen Tag gegeben hat, an dem Solana nicht unter den Top Gainern der relevantesten Coins war, zeigt sich nun ein umgekehrtes Bild. Die Preise am digitalen Währungsmarkt fallen und Solana gehört dabei fast immer zu den größten Verlierern. In den letzten 24 Stunden hat nur Avalanche (AVAX) noch höhere Verluste hinnehmen müssen, während SOL um über 6 % einbricht. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste damit schon auf 8,59 %.

(Die 4 größten Verlierer unter den Top 20 Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Natürlich ist es immer eine Frage des Betrachtungszeitraums, ob und wie hohe Verluste man macht. Wer SOL nun seit einem Jahr hält, liegt immer noch mit 245 % im Plus. Wer seit einem Monat dabei ist, hat 11 % verloren und wer am Hoch des letzten Jahres im Dezember eingestiegen ist, das bei 125 Dollar liegt, hat inzwischen eine Korrektur von mehr als 30 % hinter sich. Allerdings gibt es wenig Grund, deshalb zu vermuten, dass die Erfolgsstory hier bereits endet.

SOL hat im letzten Jahr den Markt zwar stark outperformt, dadurch wurde der Coin aber nicht etwa unverhältnismäßig überhitzt, sondern steht nach der 1.000 % Kursexplosion nun in etwa wieder da, wo auch ähnliche Altcoins wie Ethereum stehen. Einer der Gründe, warum SOL 2023 so explodieren konnte, war, dass der Coin im Jahr davor durch den FTX Crash auch deutlich mehr verloren hat als alle anderen Top Coins. 2023 hat sich SOL also nur wieder an andere Coins angeglichen. Heute liegt ETH 51 % unter seinem Allzeithoch, während es bei SOL noch 66 %. Von Überhitzung kann hier also nicht die Rede sein.

(SOL Chart mit RSI - Quelle: Coinmarketcap)

Am Chart wird schnell deutlich, dass SOL trotz der Rallye auf 125 Dollar noch genug Luft nach oben gehabt hätte. Nach dem Run der letzten Monate war eine Korrektur nötig, um auch den RSI wieder in einen neutralen Bereich zu bringen. Im Bereich um 77 Dollar sollte es allerdings spätestens wieder zu einer Erholung kommen. In erster Linie wird das natürlich mit dem weiteren Verlauf des Bitcoin-Kurses zusammenhängen.

Fällt der Bitcoin-Kurs tatsächlich wieder unter 35.000 Dollar, wäre es auch keine große Überraschung, wenn SOL nochmal in den Bereich um 70 Dollar fällt, während eine Erholung bei Bitcoin auch SOL schnell wieder auf die 100 Dollar Marke steigen lassen könnte. Kurzfristig ist hier noch vieles möglich und auch eine weitere Korrektur nicht ausgeschlossen. Das dürfte aber nichts daran ändern, dass die nächsten 2 Jahre laut Experten extrem bullish für den Kryptomarkt werden sollten, wobei auch SOL wieder einer der wichtigsten Coins bleiben dürfte.

Die Zahlen im Ökosystem stimmen. Solana hat im letzten Jahr wieder viele neue Nutzer gewonnen, von denen viele auch vor haben dürften, länger zu bleiben. Die Entwickler arbeiten mit Hochdruck daran, die Blockchain, die ohnehin schon einen weiten technischen Vorsprung gegenüber Ethereum hat, weiterzuentwickeln, sodass es immer noch sehr wahrscheinlich ist, dass SOL noch in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

