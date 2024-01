Grayscale verkauft erneut über 15.000 Bitcoin im Wert von 623 Millionen Dollar - Steckt FTX dahinter?

Der große Bitcoin-Abverkauf von Grayscale geht weiter. Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ist mit der Zulassung der Bitcoin ETFs in den USA vor anderthalb Wochen ebenfalls in einen ETF umgewandelt worden. Das gibt Investoren die Möglichkeit, ihre Anteile früher zu verkaufen, da der Trust mit einer Haltefrist verbunden war, die nun beim ETF entfällt. Das ist auch der Grund, warum das Unternehmen seitdem täglich mehr als 10.000 Bitcoin verkauft. Auch heute wurden wieder 15.308 BTC im Wert von über 623 Millionen Dollar verkauft. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, was die gecrashte Kryptobörse FTX damit zu tun hat und wann die Abverkäufe enden könnten.

Mehr als 60.000 Bitcoin verkauft

Da es seit der Markteinführung der Bitcoin ETFs keinen Tag gegeben hat, an dem Grayscale nicht tausende Bitcoin verkauft hat, ist inzwischen schon eine Summe von 63.991 Bitcoin zusammengekommen. Der Wert dafür beläuft sich auf 2,68 Milliarden Dollar. Zwar konnten bisher die anderen Emittenten wie BlackRock und Fidelity die Verkäufe von Grayscale entkräften, da deren Fonds mehr Kapital gesammelt haben, als bei GBTC locker gemacht wurde, da der Kurs aber noch immer weiter fällt, ist die Frage, wie lange das noch so weitergehen kann.

Grayscale deposited 15,308 $BTC($623.8M) to CoinbasePrime again 50 mins ago.



Since the ETF was passed, Grayscale has deposited 63,991 $BTC($2.68B) to CoinbasePrime during the opening hours of U.S. stocks (14:30 UTC).



According to Arkham, Grayscale currently holds 549,116… pic.twitter.com/i1LtKryu6W - Lookonchain (@lookonchain) January 22, 2024

Grayscale soll Berichten zufolge immer noch knapp 550.000 Bitcoin im Wert von mehr als 22 Milliarden Dollar halten. Der Verkaufsdruck, den das Unternehmen erzeugt, könnte also durchaus noch ein paar Tage anhalten. Es ist zwar nicht davon auszugehen, dass nur weil es plötzlich möglich ist, seine Anteile zu verkaufen, auch die Mehrheit der Investoren tatsächlich die Anteile am Grayscale ETF verkauft, sodass wahrscheinlich keine weiteren 300.000 Bitcoin verkauft werden, ein bis zwei Wochen könnte das Spiel aber durchaus noch so weitergehen.

Was hat FTX damit zu tun?

Inzwischen gibt es Berichte, dass die Kryptobörse FTX, die im Jahr 2022 Insolvenz angemeldet hat und den Markt crashen lassen hat, da Milliarden Dollar von Kundengeldern plötzlich gefehlt haben, für einen Großteil der Verkäufe verantwortlich sein dürfte.

Beim Crash von FTX haben plötzlich Milliarden von Dollar an Kundengeldern gefehlt, wofür der Gründer Sam Bankman-Fried inzwischen auch verhaftet wurde. Der Niedergang der Börse hat einmal mehr ein schlechtes Licht auf den gesamten Markt geworfen, was mitten im Kryptowinter Ende des Jahres 2022 nochmal zu weiteren Verlusten bei Bitcoin und Co. geführt hat. Nun sollen allerdings alle Anteile am Grayscale Bitcoin ETF von FTX verkauft sein, sodass es hier zu keinen weiteren Abverkäufen mehr kommen soll - zumindest nicht durch FTX.

Ob sich die Lage dadurch bereits im Laufe der Woche normalisiert und Grayscale vielleicht sogar schon anfängt, wieder mehr Kapital durch neue Kunden in seinen Fonds zu pumpen, als durch Verkäufe abgezogen wird, wird sich zeigen. Da Grayscale aber die höchsten Gebühren für seinen Fonds nimmt, dürften bestehende Kunden deshalb zwar nicht unbedingt abwandern, es dürfte aber schwerer sein, neue Kunden zu finden, da die Konkurrenz inzwischen groß ist. Früher oder später dürften die ETFs aber den gewünschten positiven Effekt auf den Bitcoin-Kurs haben. Bis es soweit ist, setzen Investoren vermehrt auf den neuen Bitcoin Minetrix ($BTCMTX), da hier alles auf steigende Kurse hindeutet.

