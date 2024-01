Nicht Ethereum oder Solana: Diese drei Altcoins könnten sich 2024 verdoppeln

Es mag dieser Tage eine komisch anmutende Vorstellung sein, dass sich in 2024 noch einige Altcoins verdoppeln. Doch zyklische und volatile Bewegungen sind am Kryptomarkt vollkommen gewöhnlich. Auch der aktuelle Rücksetzer war nach einem starken Lauf vieler Coins durchaus indiziert. Denn mitunter gab es einen überverkauften Zustand. Im Laufe der vergangenen Nacht rutschte der Bitcoin Kurs mit einem Minus von mittlerweile mehr als 4 Prozent unter 40.000 US-Dollar. Auch Ethereum fällt um 5 Prozent, der 2023-Highflyer Solana korrigiert sogar um 7,5 Prozent.

Weiterhin bleiben die mittelfristigen Aussichten intakt. Der Kryptomarkt könnte 2024 von grundlegenden Treibern profitieren, wenn wir die schwierige Marktphase zu Beginn des Jahres überstehen. Traditionell ist insbesondere die zweite Jahreshälfte nach einem Bitcoin-Halving stark bullisch.

Während wir Ethereum gegenüber Solana in 2024 Aufholpotenzial zutrauen und hier die zweitwertvollste Kryptowährung als Outperformer sehen, gibt es natürlich auch Altcoins, die die beiden hochkapitalisierten Kryptos schlagen werden. Denn eine geringere Kapitalisierung bietet mitunter die höhere Upside, bei korrelierend steigendem Risiko.

Doch welche drei Altcoins könnten sich 2024 mehr als verdoppeln und dann auch Ethereum und Solana schlagen?

Polkadot (DOT)

Mit Marktrang 13 und einer Marktkapitalisierung von 8 Milliarden US-Dollar ist Polkadot als sogenannte Layer-0-Blockchain kein Unbekannter. Dennoch notiert der DOT Token massiv unter dem Allzeithoch und könnte mit der Entwicklung zu Polkadot 2.0 ein spannendes Ökosystem für den neuen Bullenmarkt sein.

Mit der Neuerung wollen die Entwickler von Polkadot die Geschwindigkeit, die Sicherheit und die Adaptionsfähigkeit verbessern. In Zukunft sollen der Nominated-Proof-of-Stake (NPoS), eine bessere Cross-Chain-Kompatibilität und On-Chain-Governance das Ökosystem stärken. Polkadot möchte sich weiterentwickeln und hat dazu zweifelsfrei das Potenzial. Alles ist auf Wachstum und Adoption ausgerichtet, genau diese Metriken behalten Nutzer 2024 auch im Auge.

Auch technisch könnte der Rücksetzer eine spannende Einstiegschance bieten. Polkadot (DOT) erlebt aktuell eine Korrektur, die möglicherweise weiter bis auf die Kurszone zwischen 5 und 5,75 US-Dollar gehen könnte. Hier würde DOT ein höheres Tief markieren. Sollte der Ausbruch über 9 - 9,50 US-Dollar gelingen, würde das Setup klar bullisch werden. Polkadot könnte eine parabolische Kursrallye erleben, mit über 100 % Potenzial in 2024.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Mit Bitcoin Minetrix startet aktuell ein neuer Krypto-Presale, der ebenfalls das Potenzial für eine überdurchschnittliche Rendite hat. Denn mittlerweile konnte der Vorverkauf schon deutlich über 9 Millionen US-Dollar einsammeln. Bleibt der Gesamtmarkt positiv, könnte diese Woche der 10 Millionen-Meilenstein fallen.

Bitcoin Minetrix setzt hier auf ein innovatives Konzept, das relevanter denn je ist. Denn mit dem Bitcoin-Halving im April sinken die Block-Belohnungen, was Miner vor Herausforderungen in puncto Rentabilität führen wird. Dies macht es für kleinere Anbieter umso schwerer, sich in der Mining-Industrie durchzusetzen. Privatanleger stehen vor einem Problem.

Denn selbst mit eigenen Mining-Rigs und technischem Knowhow ist es denkbar schwer, profitabel zu minen. Bitcoin Minetrix positioniert sich als Lösung und eignet sich zugleich für alle Investoren, auch ohne Vorkenntnisse oder Hardware. Dank dezentralem Cloud-Mining können die Anleger günstig, schnell, sicher und intuitiv am Bitcoin-Mining partizipieren.

Alles wird hier transparent via Stake-2-Mine abgebildet, wofür die Anleger lediglich den Bitcoin Minetrix Token (BTCMTX) benötigen. Da der Preis in den nächsten drei Tagen erneut angehoben wird, können Früh-Investoren bis dahin noch maximale Buchgewinne aufbauen.

Meme Kombat (MK)

Ferner halten wir 2024 eine neue Meme-Coin-Saison realistisch. In den letzten Jahren haben uns zahlreiche Projekte vor Augen geführt, dass Meme-Coins nicht mehr verschwinden. Der Dogecoin ist in der Top 10 fest etabliert, SHIB in der Top 20. Mit BONK, FLOKI und PEPE schafften drei weitere Meme-Coins sogar zwischenzeitlich den Sprung in die Top 100. Immer wieder gibt es Marktphasen, in denen spekulatives Kapital auf Meme-Token setzt und die Kurse in die Höhe treibt.

2024 könnte Meme Kombat eine hervorragende Chance haben, überdurchschnittliche Gewinne für Früh-Investoren zu bringen. Der aktuelle Presale indiziert bereits das Interesse. Insgesamt wurden über 7 Millionen US-Dollar investiert. Nun verbindet Meme Kombat in einem innovativen Gaming-Ökosystem verschiedene Meme-Figuren, wie Dogecoin, Shiba Inu, Pepe und viele mehr. Diese treten in einzigartigen Meme-Battles gegeneinander an, visualisiert von Künstlicher Intelligenz. Infolgedessen könnte Meme Kombat Nachfrage aus den verschiedenen Communities generieren, die bekanntermaßen leidenschaftlich ihre favorisierten Figuren unterstützen.

Mit passiven Staking-Renditen und einzigartiger Unterhaltung generiert Meme Kombat schon jetzt Interesse. Mit einer Community-basierten Tokenomics, diversen Belohnungen und dem viralen Konzept scheint der MK Token für die nächste Meme-Coin-Saison prädestiniert.

