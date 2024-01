DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Januar

=== 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q 07:00 DE/Deutsche Bahn AG, Pressestatement zum Bahnstreik der GDL, Berlin 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q *** 10:00 DE/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4. Quartal 10:05 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und Bühnentalk beim Handelsblatt Energie-Gipfel 2024, Berlin 10:30 DE/Fachrat Energieunabhängigkeit, Pk zum Thema "Finanzierungsstrategie für die Erdgasunabhängigkeit von Deutschland", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 1,3%-iger grüner Bundesobligationen mit Fälligkeit Oktober 2027 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 1,80%-iger grüner Bundesanleihen mit Fälligkeit August 2053 im Volumen von 1 Mrd EUR 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Allianz für Transformation, gemeinsames Treffen mit abschließender Pk, Berlin *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Bafin-Chef Branson, Pressekonferenz zu "Risiken im Fokus 2024" *** 15:00 US/3M Co, Ergebnis 4Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar PROGNOSE: -14,3 zuvor: -15,0 18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Diskussion bei Neujahrsempfang des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Berlin *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Jahresergebnis *** 22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnis des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2024 00:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.