Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 03:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Q3-Zahlen (Call 14.30 Uhr) 07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q4-Zahlen 07:30 Uhr, Schweiz: Migros Bank, Ergebnis 2023 08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods, Q1-Trading Update 12:20 Uhr, USA: General Electric, Q4-Zahlen 12:30 Uhr, USA: 3M, Q4-Zahlen 12:30 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen 12:55 Uhr, USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 12:55 Uhr, USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Verizon, Q4-Zahlen 22:00 Uhr, USA: Netflix, Q4-Zahlen 22:00 Uhr, USA: Texas …