Die Aktie von Meta ist derzeit nicht zu bremsen. Am Montag hat das Papier bei 390,35 Dollar ein neues Allzeithoch markiert, bevor dann etwas die Luft ausging und die Aktie wieder unter das 2021er-Hoch bei 384,33 Dollar zurückfiel. In der kommenden Woche wird es spannend. Dann wird das Unternehmen die Zahlen für das vierte Quartal vorlegen.Meta steuert nach dem jüngsten Rally auf eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar zu. Damit würde die Facebook-Mutter Mitglied in einem exklusiven Club. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...