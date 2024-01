Stuttgart - Mercedes-Benz hat im Januar mit seiner Ladeinfrastruktur einen Meilenstein erreicht: Das Mercedes me Charge Ladenetzwerk bündelt weltweit mehr als 1,5 Millionen Ladepunkte von über 1300 Ladeanbietern. Mercedes me Charge ist damit aktuell weltweit eines der grössten öffentlichen Ladenetzwerke. Durch ein engmaschiges, länderübergreifendes Ladenetz bietet Mercedes-Benz Kundinnen und Kunden in 31 Ländern einen bequemen Ladeservice. Rund 600'000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...