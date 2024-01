© Foto: Andreas Arnold/dpa



Apple, Coca-Cola oder LVMH sind gefragt wie nie, im Alltag und an der Börse. Unser Gastautor Bryan Perry erklärt, wie Anleger mit dem Investmentthema "Starke Marken" auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten profitieren.Apple, Amazon, Coca-Cola, Mc Donalds, Mercedes oder Nike - diese Namen sind nicht nur Teil unseres Alltags, sondern auch leuchtende Sterne am Börsenhimmel. Warum? Weil starke Marken nicht nur Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, sondern Vertrauen schaffen und für Kundenbindung sorgen. Die Bindung zu einer Marke, die über Jahre oder sogar Jahrzehnte aufgebaut wird, ist nicht nur für Konsumenten, sondern auch für Investoren von Bedeutung. Starke Marken, die ihre …