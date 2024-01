Montag, 22. Jänner Börsepodcast Radio by Audio-cd.at. So heisst eine neue Playlist, die ich täglich aktualisiert halten werde, Update rund um 8 Uhr früh und ein paar neue gegen 14 Uhr. Die Plattform ist Spotify und jeder User kann ja dort Playlists zusammenstellen und teilen. Ich mag mit dieser Liste, der man folgen kann, einfach nur das zur Verfügung stellen, was ich täglich höre. Da werden ausgewählte Börsepodcasts aus A und D dabei sein, natürlich auch die eigenen incl. der jeweils jüngsten Börsepeople Folge. Ziel ist, jeweils so 2 Stunden aktuelles Programm zum Nebenbei-Hören zu haben. Freilich wird man sich seine eigenen Lieblingspodcast selbst zusammenstellen wollen, aber für reine Berieselung ist das dann ...

