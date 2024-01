Der DAX hat sich zum Wochenauftakt von seiner starken Seite gezeigt. Er legte 0,8 Prozent zu auf 16.683,36 Punkte. Am heutigen Dienstag zeichnet sich zum Handelsauftakt aber keine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen prozentual kaum verändert bei 16.680 Zählern.Am heutigen Handelstag steht insbesondere die Berichtssaison in den USA im Fokus. Gleich mehrere Unternehmen präsentieren ihre Quartalsergebnisse - unter anderem: General Electric, 3M, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...