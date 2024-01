Darmstadt (ots) -Das unabhängige Darmstädter Wertpapierinstitut INNO INVEST baut das Geschäft als moderner Vermögensverwalter und Haftungsdach profitabel ausMit Wachstumsraten von durchschnittlich 25 Prozent gehört die INNO INVEST (https://inno-invest.de) zu den schnellwachsenden Unternehmen in Deutschland. Für den inhabergeführten unabhängigen Vermögensverwalter, der auch zu den Infrastruktur-Fintechs zählt, eine beachtliche Leistung. "Wir stemmen unsere Wachstumsambitionen aus eigener Kraft und mit solidem sechsstelligem Jahresüberschuss", betont Geschäftsführer Stefan Schmitt. Während die breite Mehrheit aller Fintechs und jungen Finanzunternehmen Investorengelder zum Überleben benötigt, weist die INNO INVEST dagegen robuste Geschäftszahlen aus:- EBIT-Marge verdreifacht auf 24%- Eigenkapitalquote 40%- Eigenkapitalrendite 35%- Cost-Income-Ratio 74%- Cash in Bank 2x EKDurch den hohen laufenden Cash-Flow und starke Margen hat die INNO INVEST den Zugang zu Finanzierungsmitteln somit dauerhaft und unabhängig gelöst. Der vom Vermögensverwalter bereits 2018 ausgerufene Strategiewechsel ist somit aufgegangen. "Wir haben uns im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr siebenstellig gesteigert. Das zeigt vor allem eines: Unsere Kunden vertrauen uns und erkennen den Wert unserer Leistung an - in der Vermögensverwaltung wie auch im Haftungsdach", kommentierte Inhaber Herbert Schmitt.Modernste Vermögensverwaltung für Privatkunden und UnternehmerDie INNO INVEST bietet für vermögende Privatkunden und Unternehmer die klassische Vermögensverwaltung wahlweise mit standardisierten ETF- und Aktien-Anlagestrategien oder als Individualmandat an. Für kleinere Vermögen ist der hauseigene Robo-Advisor für Aktien- und KI-Strategien im Markt. So können Kunden zwischen der Klassischen Vermögensverwaltung und der Online-Vermögensverwaltung sowie aus bis zu 14 individuellen Anlagestrategien selbst auswählen. Die BaFin-regulierte INNO INVEST bietet aktuell als einziger unabhängiger Vermögensverwalter eine echte vollautomatische KI-Strategie in Europa an.Professionelles Haftungsdach für vertraglich gebundene VermittlerMit dem Haftungsdach bietet die INNO INVEST für vertraglich gebundene Vermittler eins der modernsten Haftungsdächer. Die Grundlage für das innovative Angebot ist die eigene Wealthtech-Plattform. Darüber können die Anlageberatung mittels kostenloser, volldigitaler Software und sämtliche Vertriebsprozesse sowie die Protokollierung nahtlos abgewickelt werden. Für Vermögensverwalter steht zudem ein dynamisches Kundenmanagement- und Ordertool zur Verfügung. Für Investment-Fintechs bietet die INNO INVEST als Infrastruktur-Fintech zahlreiche Wealthtech-Lösungen und API-Anbindungen.Cloudbasierte Wealthtech-PlattformDie Plattform für nahtloses Vermögensmanagement wurde von der INNO INVEST selbst entwickelt. Cloudbasiert kann hybrid oder digital gearbeitet werden. Die Direktanbindungen an die Depotbanken, die eigenen Prozesse der Vermögensverwaltung und des Haftungsdachs sowie die Lösungen im Bereich Investment-as-a-Service für B2B-Kunden werden darüber umgesetzt. Auch können durch speziell entwickelte Investment-APIs Handelssignale für Wertpapiere vollautomatisch gehandelt werden. Vertraglich gebundene Vermittler können an die Wealthtech-Plattform als White-Label-Partner oder über eigene APIs angebunden werden.AusblickDie Geschäftsführung der INNO INVEST hält am dynamischen Umsatzwachstum fest und konzentriert sich auf das Wachstum des Haftungsdachs und der Vermögensverwaltung. Insbesondere das Marketing in diesen Bereichen soll verstärkt werden. In absehbarer Zeit soll der regionale Vertrieb ausgebaut und Private Banker am Markt aktiv angesprochen werden. Die Umsetzung der eigenen Vertriebs-App für das Haftungsdach befindet sich in Entwicklung. Potenziell soll die GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Erste Vorbereitungen laufen bereits.Über das UnternehmenDie INNO INVEST wurde 2014 von Herbert Schmitt gegründet. Aus Darmstadt heraus werden die Klassische sowie die Online-Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und Unternehmer, als Infrastruktur-Fintech die Wealthtech-Plattform für Investment-Fintechs und für vertraglich gebundene Vermittler ein professionelles Haftungsdach angeboten.Pressekontakt:Stefan SchmittMail: s.schmitt@inno-invest.deTelefon: +49 (6151) 493 716 0PostanschriftWilhelminenstraße 13 | 64283 Darmstadtinno-invest.de | inno-haftungsdach.deOriginal-Content von: Innovative Investment Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155199/5697458