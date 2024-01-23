Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 23.01.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 678 internationalen Medien
Uran-Schwergewicht zum Schnäppchenpreis!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PX6V | ISIN: IE00BJXRZJ40 | Ticker-Symbol: RCRS
Tradegate
22.01.24
21:37 Uhr
6,954 Euro
+0,029
+0,42 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,8976,93508:35
6,8966,93508:35
PR Newswire
23.01.2024 | 08:06
65 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 23

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

3.8696 USD

IE00BLRPQH31

22 January 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

7.5345 USD

IE00BJXRZJ40

22 January 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3.6038 USD

IE00BLRPRQ96

22 January 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.4016 USD

IE00BLRPRR08

22 January 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

5.2381 USD

IE000RMSPY39

22 January 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

4.5893 USD

IE000PY7F8J9

22 January 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

5.0344 USD

IE000QUCVEN9

22 January 2024


Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr
Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern!
Hier klicken
© 2024 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.