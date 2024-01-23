Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 23
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
3.8696 USD
IE00BLRPQH31
22 January 2024
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
7.5345 USD
IE00BJXRZJ40
22 January 2024
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3.6038 USD
IE00BLRPRQ96
22 January 2024
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.4016 USD
IE00BLRPRR08
22 January 2024
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
5.2381 USD
IE000RMSPY39
22 January 2024
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
4.5893 USD
IE000PY7F8J9
22 January 2024
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
5.0344 USD
IE000QUCVEN9
22 January 2024