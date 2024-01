Biel - Die Swatch Group hat im vergangenen Jahr den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Der Uhrenkonzern will auch im neuen Jahr weiter zulegen und bietet den Aktionärinnen und Aktionären ein höhere Dividende zur Auszahlung an. Der Umsatz stieg 2023 um 5,2 Prozent auf 7,89 Milliarden Franken, wie Swatch am Dienstag mitteilte. Um Währungseinflüsse bereinigt nahmen die Verkäufe gar um 12,6 Prozent zu. Analysten hatten mit einem organischen Wachstum ...

