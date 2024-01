NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel ASA von 11,40 auf 6,40 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung der Anleger sei im europäischen Wasserstoffbereich zuletzt ausgesprochen negativ gewesen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl es erste Anzeichen einer verbesserten operativen Dynamik gegeben habe, sei die Auftragsdynamik in der gesamten Branche weitgehend zum Stillstand gekommen. Auf operativen Fortschritten werde wohl weiter der Fokus liegen. Nach einer Überarbeitung seiner Erwartungen äußerte der Experte weiter seine Präferenz für ITM Power./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 21:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010081235

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken