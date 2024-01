Evotec machte seit Jahresbeginn in Sachen Kursentwicklung nur Negativ-Schlagzeilen ... bis gestern. Mit einem satten Plus von 7,8 Prozent lag die Aktie auf Platz 1 in den Gewinnerlisten von MDAX und TecDAX. Der Auslöser: Evotec klärte in einer Telefonkonferenz offene Fragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...