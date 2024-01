Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag weiter an der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0906 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Der Franken ist derweil wieder etwas stärker nachgefragt. So kostet ein US-Dollar aktuell 0,8659 Franken nach 0,8688 am Vorabend. Auch der das Euro/Franken-Paar ist seit Montagabend etwas zurückgekommen auf 0,9444 nach 0,9458 am Vorabend. Der japanische Yen präsentiert ...

