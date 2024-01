Die Nachricht des Tages ist, dass China mit rund 320 Milliarden Dollar den heimischen Aktienmarkt stützen will. Für die deutschen Großkonzerne dürften sich die Auswirkungen allerdings in Grenzen halten. Hierzulande wartet man auf den Beginn der Berichtssaison, die SAP am Mittwoch eröffnen wird. Ansonsten dominieren Analystenkommentare den Nachrichtenticker.

