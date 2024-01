Die Aktie von Super Micro Computer ist nicht zu bremsen. Am Montag kletterte der Titel zwischenzeitlich auf 485,86 Dollar und erreichte ein neues Rekordhoch. Schließlich ging Super Micro Computer mit einem Plus von drei Prozent auf 436,24 Dollar aus dem Handel. Was die Anleger begeistert, sind die Top-Quartalszahlen.Super Micro Computer hat nach vorläufigen Berechnungen im zweiten Quartal einen Umsatz zwischen 3,6 und 3,65 Milliarden Dollar verbucht. Die ursprüngliche Prognose hatte auf 2,7 bis ...

