Die neue Lösung das PQC Starter Kit bietet Anwendern die Möglichkeit, ihre Post-Quantum-Bereitschaft zum Schutz vor Quantencomputer-Angriffen schnell und einfach zu testen und zu bewerten

Krypto-Agilität und Vorbereitung auf die Post-Quantum-Ära werden zur Reduzierung des Risikos von Datenschutzverletzungen unerlässlich sein, sobald das Quanten-Computing ausgereift ist

Thales , der weltweit führende Technologie- und Sicherheitsanbieter, hat heute die Einführung seines PQC Starter Kits in Zusammenarbeit mit Quantinuum angekündigt (https://www.quantinuum.com). Dieses innovative Angebot unterstützt Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Post-Quantum-Kryptographie (Post-Quantum Cryptography, PQC). Das Kit schafft eine vertrauenswürdige Umgebung für Unternehmen, um PQC-fähige Verschlüsselungscodes zu testen und zu verstehen, welche Auswirkungen das Quantencomputing auf die Sicherheit ihrer Infrastruktur haben wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240123037598/de/

©Thales

Obwohl 73 der Unternehmen erkannt haben, dass Quantencomputing eine Bedrohung für die traditionelle Kryptographie darstellt, haben 61 noch keine Strategie für eine Post-Quantum-Welt ausgearbeitet1. Die Post-Quanten-Kryptographie kann diese Gefahr eindämmen. Unternehmen in aller Welt müssen daher ihre Ökosystemanwendungen, Daten und Geräte, deren Verschlüsselung derzeit mittels herkömmlicher Kryptografie erfolgt, testen, um sicherzustellen, dass es nur zu minimalen Störungen kommen wird, sobald quantensichere Protokolle obligatorisch werden.

Dazu Todd Moore, Global Head of Data Security Products bei Thales:"Wir bei Thales freuen uns, unseren Kunden eine neue Lösung anbieten zu können, die sie bei der Vorbereitung auf die Einführung der Post-Quantum-Kryptographie unterstützt. Wir verstehen die enormen Herausforderungen und die Komplexität, die diese bevorstehende Disruption in der Kryptographie mit sich bringt, und wir wollen unsere Kunden beim Übergang zu diesen neuen Algorithmen unterstützen. Wir empfehlen Unternehmen, die sich nicht sicher sind, wie sie diesen Übergang meistern sollen, ihre aktuellen Anwendungen, Daten und Geräte, die einen kryptografischen Schutz verwenden, möglichst bald zu testen, um einen reibungslosen Übergang zum PQC zu gewährleisten. Auch wenn das Quantencomputing ein in der Zukunft liegendes Risiko zu sein scheint, sollten Unternehmen angesichts der Hacker-Taktik "Harvest Now, Decrypt Later" (Jetzt ernten, später entschlüsseln) schon heute das Thema Post-Quantum-Resilienz im Blick haben."

"Die Härtung von Verschlüsselungscodes ist von entscheidender Bedeutung für die Post-Quantum-Ära und mit Quantum Origin steht eine einzigartige Technologie zur Verfügung, die eine verifizierbare Quantenzufälligkeit zur Maximierung der Stärke von Verschlüsselungscodes bietet. Mit der Kombination aus Quantum Origin und dem HSM (Hardware-Sicherheitsmodul) von Thales steht den IT-Teams eine zuverlässige Lösung zur Verfügung, die sie bei ihrer Umstellung auf PQC unterstützt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Thales, um einen reibungslosen Übergang zum PQC zu ermöglichen", ergänzteDuncan Jones, Head of Cybersecurity bei Quantinuum.

Mit dem PQC Starter Kit sind Unternehmen in der Lage, Tests in einer vertrauenswürdigen Laborumgebung durchzuführen. Unter Verwendung der aktuellen, vom NIST entwickelten Algorithmen, die bereits in das System integriert sind, können Kunden verschiedene Sicherheitsanwendungen wie PKI, Code-Signierung, TLS und IoT testen und die Auswirkungen der Implementierung der PQC-Technologie in diesen simulierten Testlaborszenarios prüfen, ohne die betrieblichen Abläufe in der realen Produktionsumgebung zu beeinträchtigen. Außerdem können Unternehmen potenzielle Schwachstellen in ihrem bestehenden Verschlüsselungssystem erkennen und Änderungen an ihrer IT-Infrastruktur vornehmen, um sich zu schützen.

Die erste verfügbare Option des PQC Starter Kits enthält Luna HSMs und die QRNG-Technologie (Quantum Random Number Generation) von Quantinuum, mit der Kunden sicherstellen können, dass ihre Schlüssel während des Testens der PQC-Algorithmen sicher generiert und gespeichert werden. Das Kit bietet eine Auswahl an Luna HSMs (d. h. eine Geräte- oder PCIe-Karte) und Quantum Origin von Quantinuum, die einzige Quelle für verifizierte Quantenentropie weltweit. Ein PQC Starter Kit für die Netzwerkverschlüsselung mittels Thales High Speed Encryptors (HSE) wird ebenfalls in Kürze verfügbar sein.

Erfahren Sie mehr über das PQC Starter Kit in der Fallstudie eines Kunden.

