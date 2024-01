Nürnberg (ots) -Die Mobilfunk-Tarife von NORMA bekommen im neuen Jahr einen Geschwindigkeits-Boost! Kundinnen und Kunden, die die NORMA connect Prepaidtarife des Nürnberger Discounters nutzen, bekommen Zugang zum leistungsstarken 5G-Netz der Deutschen Telekom und können somit vor allem die Online-Funktionen ihres Smartphones auch unterwegs noch besser nutzen. Das Angebot fügt sich nahtlos in das Portfolio des Lebensmittel-Händlers ein und bietet die beste Leistung zu kleinem Preis.Optimale Verbindungen im AlltagVideocalls, Web-Meetings oder Live-Streams sind aus dem Alltag von Smartphone-Userinnen und -Usern nicht mehr wegzudenken. Sie benötigen dafür auch unterwegs schnelles Internet, um Verbindungsunterbrechungen zu vermeiden und flüssige Übertragungen zu garantieren. Mit NORMA connect ist das zukünftig noch besser möglich. Nutzerinnen und Nutzer surfen nicht nur wie gewohnt ohnehin schon im besten D-Netz der Deutschen Telekom, sondern haben nun sogar Zugang zum leistungsstarken 5G-Netz. Die Tarife "Smart S 5G", "Smart M 5G", "Smart L 5G" und der Halbjahrestarif ("Smart 6 5G") im Prepaid-Portfolio von NORMA connect erhalten ab 23.01.2024 eine Aufwertung in das schnellste Netz aller Zeiten. Kundinnen und Kunden können so schon ab 8,99 Euro mit 5G-Verbindungen surfen. Die Tarife sind zudem optimal für die Nutzung sowie Verbindung von IoT (Internet of Things). Wer bereits NORMA connect Kunde ist, kann ganz flexibel per App oder Kundenservice in die neuen 5G-Tarife wechseln.Bestes Netz der TelekomDer größte deutsche Netzbetreiber hat sein 5G-Netz in Deutschland mit insgesamt 9.700 Antennen massiv ausgebaut. Somit können jetzt bereits 95% der deutschen Bevölkerung das neue Netz nutzen. "5G ist die Zukunft", erklärt Anna Wieland, Leiterin Mobile Wholesale bei der Telekom Deutschland GmbH und verantwortlich für die Markenpartnerschaft mit NORMA. "Mit dem Ausbau konnten wir einen wichtigen Schritt zur Digitalisierung in Deutschland beitragen und mit der Erneuerung der Tarife bei unserem Partner NORMA ermöglichen wir den Kundinnen und Kunden Teil davon zu sein." Die neue 5G-Technologie ermöglicht rasante Surfgeschwindigkeiten, die nun auch zum kleinen Preis von NORMA connect-Kundinnen und -Kunden genutzt werden können.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5697535