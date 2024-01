© Foto: picture alliance / abaca | TNS/ABACA



Bei dem Getreide-Riesen ADM ist es zu Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen gekommen, mindestens vier Broker haben die Aktie abgestuft. Was ist da los?Die Aktien von Archer-Daniels-Midland (ADM) brachen am Montag um 24 Prozent ein und verzeichneten damit den größten Tagesverlust seit 1929, nachdem Finanzchef Vikram Luthar wegen einer Untersuchung der Buchhaltungspraktiken in seinem Lebensmittelsegment beurlaubt worden war. Der global tätige Getreidehändler senkte seine Gewinnprognose für 2023 und sagte, die Ergebnisse des vierten Quartals würden sich aufgrund der Untersuchung bestimmter Transaktionen zwischen den Segmenten verzögern. Das Unternehmen reagierte damit auf eine freiwillige …