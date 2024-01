DJ Totalenergies kauft deutschen Energiespeicher-Entwickler Kyon Energy

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)--Totalenergies verstärkt sich im Bereich der Energiespeicher mit einem Zukauf in Deutschland. Der französische Konzern übernimmt Kyon Energy, einen Entwickler von Batteriespeichern mit Sitz in München, wie beide Unternehmen mitteilten. Der Kaufpreis besteht auf einer Vorabzahlung von 90 Millionen Euro sowie weiteren Zahlungen, die an bestimmte Entwicklungsziele gekoppelt sind.

Kyon Energy hat laut Mitteilung seit Gründung Projekte mit einer Leistung von 770 Megawatt und "sehr wettbewerbsfähigen" Anschlusskosten entwickelt. 120 Megawatt davon sind in Betrieb, 350 im Bau und 300 baureif. Das Portfolio umfasse zudem eine Pipeline im Volumen von 2 Gigawatt von Projekten im fortgeschrittenen Stadium.

January 23, 2024

