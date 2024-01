EQS-News: BioLizard nv / Schlagwort(e): Expansion

BioLizard gründet Schweizer Niederlassung - Serviceangebot für KI-unterstützte digitale Transformation der Life Sciences-Branche bei Biopôle in Lausanne



23.01.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BioLizard gründet bei Biopôle in Lausanne Schweizer Niederlassung und erweitert Serviceangebot für KI-unterstützte digitale Transformation der Life Sciences-Branche BioLizard erschließt den Schweizer Markt und siedelt sich in einem Schmelztiegel der Innovation inmitten etablierter Big Pharma-Unternehmen und ambitionierter Biotech-Start-ups an

Die Schweiz, Hauptsitz von 20 % der europäischen Biotech-Unternehmen, ist mit F&E-Investitionen auf einem Rekordniveau von 2,7 Mrd. CHF in 2022 richtungsweisend für Biotech in Europa

BioLizard nutzt seine KI- und Data-Science-Expertise, um datengetriebene Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln sowie F&E-Prozesse für Biotech-, Pharma- und Diagnostikunternehmen zu ermöglichen Lausanne (Schweiz) und Gent (Belgien), 23. Januar 2024 - BioLizard, ein multinationales Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für Bioinformatik, Datenanalyse und Datenmanagement, das die digitale Transformation in der Life Sciences-Branche vorantreibt, gab heute die Gründung der BioLizard SA und die Eröffnung eines neuen Büros bei Biopôle in Lausanne bekannt, einem der größten Biotech-Zentren der Schweiz. Mit der neuen Niederlassung setzt BioLizard seine internationale Expansion fort, erweitert seine kommerziellen Aktivitäten und stärkt sein Dienstleistungsangebot für Schweizer Kunden und Partner. Dr. Liesbeth Ceelen, CEO von BioLizard, sagte: "Mit unserer neuen Tochtergesellschaft werden wir unsere Reichweite und Dienstleistungskapazität in der Schweiz ausbauen, indem wir den Bedarf an Expertise und Tools für die digitale Transformation von Biotech-Unternehmen decken - einschließlich KI-unterstützender, benutzerfreundlicher Dateninfrastruktur und Software -, bei Biopôle und über Kantongrenzen hinweg. Unsere Mitarbeiter - die ‚Lizards' - sind Experten in Bioinformatik, KI, Datenanalyse und -architektur sowie Softwareentwicklung. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu bereitzustellen und bestmögliche, datengesteuerte Entscheidungen zu ermöglichen. Mit dem einzigartigen Wissen unseres multidisziplinären Teams unterstützen wir Unternehmen der Pharma-, Diagnostik-, Tiergesundheits-, sowie Lebensmittel- und Agrarbranche. Biopôle beherbergt 120 Unternehmen und bietet hervorragende Bedingungen, um uns in der Schweizer Biotechindustrie einzubringen und unsere Dienstleistungen genau dort anzubieten, wo unsere Kunden sie brauchen, sowie Zugang zu hochqualifiziertem Personal." "20 % der europäischen Biotech-Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der Schweiz, die mit F&E-Investitionen auf einem Rekordniveau von 2,7 Mrd. CHF in 2022 eine führende Rolle für globale Innovation im Gesundheitsbereich spielt", fügte Yves Muyssen, COO von BioLizard, hinzu. "Biopôle fördert Innovation, indem es eine Reihe unterschiedlicher Life Sciences-Unternehmen zusammenbringt - von kleinen bis großen, präklinischen bis klinischen und Forschungs- bis Servicesunternehmen. Von unseren Kunden wissen wir, dass IT- und KI-basierte Datenlösungen von größter Bedeutung für sie sind, um ihre Forschung voranzutreiben, sowie schneller, mit geringeren Risiken und besseren Ergebnissen zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, mit unserem neuen Büro bestehende und künftige Partner zu unterstützen und uns in die Schweizer Biotech-Landschaft einzubringen." BioLizard bietet seinen Schweizer Kunden Unterstützung durch strategische Beratung, die Bestimmung von Krankheitsprofilen, sowie durch die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten von der Frühphase bis zur Klinik. Das Unternehmen biete seit kurzem seine Softwareplattform BioVerse an, die drei Anwendungen für wissenschaftliche Literaturrecherche, Mikrobiomanalyse und Multi-omics-Datenanalyse umfasst. Mit der Eröffnung der Schweizer Niederlassung expandiert BioLizard in ein weiteres Land, neben den USA und den Niederlanden und seinen Wurzeln in Belgien. Im Rahmen seiner regionalen Präsenz wird das Unternehmen am 28. und 29. Februar auf dem Sachs European Life Sciences CEO Forum und vom 22. bis 23. April 2024 auf den Swiss Biotech Days für Meetings zur Verfügung stehen. Über BioLizard BioLizard ist ein führendes multinationales Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für Bioinformatik, Datenanalyse und Datenmanagement, das die digitale Transformation in der Life Sciences-Branche vorantreibt. Mit Hauptsitz in Gent, Belgien, ist BioLizard ein etablierter Partner, der für Unternehmen in frühen Stadien der Wirkstoffentdeckung bis hin zur klinischen Forschung sowie der Diagnostik Datenstrategien erarbeitet und umsetzt. Das Unternehmen besteht aus einem einzigartig qualifizierten Team von mehr als 50 Experten, den "Lizards", die Fachwissen und Fähigkeiten aus den Bereichen Datenmanagement, Software-Entwicklung, Bioinformatik, komplexer Datenanalyse und KI einbringen. Die Kombination eines wissenschaftlichen Hintergrunds in Biologie und Informatik erlaubt ein einzigartiges Verständnis der kundenspezifischen Datenumgebung, um so Expertise und Lösungen bereitzustellen, die auf die Ziele des Kunden abgestimmt sind und die Wertschöpfung durch F&E optimieren. Mit der firmeneigenen BioVerse-Plattform geht BioLizard den nächsten Schritt bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Softwarelösungen, indem es seine etablierten Programme auf die spezifischen Kundenbedürfnisse abstimmt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lizard.bio/ und folgen Sie uns auf LinkedIn . Über BioVerse Die BioVerse-Plattform wurde entwickelt, um den wachsenden Bedarf der Biotech- und Pharmabranche an maßgeschneiderten Softwarelösungen zu decken, die ermöglichen sollen, das Potenzial ihrer enormen Menge an Forschungsdaten umfassend auszuschöpfen. Die Plattform bietet Wissenschaftlern - unabhängig von ihren IT-Kenntnissen - eine einfach zu nutzende, maßgeschneiderte Oberfläche, die mittels Datenanalyse eine effektive Interaktion mit und Interpretation von Daten ermöglicht. Alle im BioVerse integrierten Anwendungen sind miteinander kompatibel und nutzen das Datenmanagement der Plattform nach dem FAIR-Prinzip (findable - auffindbar, accessible - zugänglich, interoperable - interoperabel, reusable - wiederverwendbar). Die Plattform ist für den Betrieb in jeglicher Datenumgebung konzipiert. BioVerse besteht aus drei Anwendungen: BioReflect bietet auf einen Blick aktuelle, globale Publikationsübersichten, ohne die Ergebnisse der Literaturrecherche durch den Nutzer statistisch zu verzerren

ProBiome ermöglicht modernste Datenanalytik für Mikrobiom-Analysen

BioMx nutzt KI und Bioinformatik zur effizienten Integration und Analyse von Multi-omics-Datensätzen und erleichtert so die Erforschung von drug targets und Biomarkern der nächsten Generation. Kontakt

BioLizard nv

Liesbeth Ceelen, PhD

Phone: +32 470 77 87 22

E-mail: contact@lizard.bio Medienkontakt

MC Services AG

Eva Bauer

Phone: +49 (0)89 2102280

E-mail: biolizard@mc-services.eu



23.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com