Edinburgh, Schottland (ots) -Anmoderationsvorschlag: Zum Jahreswechsel träumen viele Reisende von exotischen Stränden, belebten Cafés in fremden Städten oder Skifahren auf schneebedeckten Bergen. Trotz höherer Reisepreise planen die meisten Deutschen laut einer aktuellen Skyscanner-Umfrage im Jahr 2024 genauso viele, wenn nicht sogar mehr Urlaube im Ausland. Und bei einer so großen Auswahl an Reisezielen brauchen UrlauberInnen vielleicht ein wenig Hilfe von Menschen, die sich besonders gut auskennen. Versteckte Juwelen und weniger bekannte Ziele zu entdecken, liegt bei deutschen Reisenden im Trend, was gleichzeitig auch das Urlaubsbudget schont. Schließlich ist es woanders auch schön. Oliver Heinze berichtet.Sprecher: Es gibt so viele, wunderschöne Orte zu günstigen Preisen, die wirklich jeder auf dem Schirm haben sollte, sagt die Skyscanner-Reiseexpertin Izabella Meczykowski.O-Ton 1 (Izabella Meczykowski, 20 Sek.): "Wer sich zum Beispiel eine Kombination aus Bergen und Meer wünscht, dem kann ich das günstige Albanien, direkt gegenüber der beliebten griechischen Insel Korfu, empfehlen. Auch Rumänien mit seinen unzähligen Schlössern und der pulsierenden Metropole Bukarest wird immer noch sehr oft unterschätzt und das völlig zu Unrecht, wie ich finde, denn es hat sehr viel zu bieten."Sprecher: Wer doch etwas weiter weg möchte, der:O-Ton 2 (Izabella Meczykowski, 18 Sek.): "..kann zum Beispiel Kambodscha als Alternative zum beliebten Thailand in Betracht ziehen, wo Reisende die lokalen Sehenswürdigkeiten wie den Wat-Phnom-Tempel für etwa nur einen Euro besuchen können. Da kann man also einiges an Geld sparen und in Verbindung mit den atemberaubenden Stränden vor Ort macht man da sicherlich auch nichts falsch."Sprecher: Der Vorteil solcher "Perlen" im Vergleich zu bekannten Touristen-Magneten ist natürlich der günstigere Preis - sowohl bei den Flügen als auch bei den Unterkünften.O-Ton 3 (Izabella Meczykowski, 12 Sek.): "Unbekanntere Reiseziele haben außerdem den Vorteil, dass sie weniger überlaufen sind und die Besucher Sehenswürdigkeiten, Kultur und lokale Küche auf eine entspanntere und somit natürlich auch authentischere Weise erleben können."Sprecher: Und das ist dann doch auch viel schöner als immer die Standard-Reiseziele, die schon jeder kennt.O-Ton 4 (Izabella Meczykowski, 25 Sek.): "In unserer aktuellen Reisestudie haben wir herausgefunden, dass die Deutschen es satthaben, dass immer wieder dieselben traditionellen Reiseziele in den sozialen Medien vorgeteilt werden, und dass sie den Empfehlungen von echten, erfahrenen Reisenden bevorzugen. Das hat uns wiederum dazu inspiriert, unsere neue interaktive Reiseberatung und den sogenannten Everywhere-Guide auf den Markt zu bringen, der auf den Erkenntnissen von Rekordeisenden basiert, die jedes Land der Welt besucht haben."Sprecher: Die haben dann ganze besondere Empfehlungen.O-Ton 4 (Izabella Meczykowski, 17 Sek.): "Reisende erhalten zum Beispiel Tipps für das beste Street Food oder für einen unvergesslichen Abend am Zielort. Und wer auf noch persönlichere Reiseempfehlungen wert legt, den laden wir dazu ein, für eine begrenzte Zeit ein kostenloses, persönliches Beratungsgespräch mit einem dieser 'Everywhere'-Experten auf Skyscanner zu buchen."Abmoderationsvorschlag: Auch in Zeiten steigender Preise muss der Sommerurlaub nicht unbedingt teurer werden. Ganz im Gegenteil. Wer flexibel und bereit ist, etwas Neues auszuprobieren, kann viel Geld sparen! Auf Skyscanner.de. entdecken Reisende weitere Sparmöglichkeiten für ihren Urlaub im Jahr 2024.