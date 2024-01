Der Bitcoin ist am Montagabend unter die psychologisch wichtige Marke von 40.000 Dollar gerutscht und im Tief bis auf 39.450 Dollar gefallen. Hoffnungen, dass Schnäppchenjäger auf diesem Niveau wieder zugreifen und Rückenwind liefern, haben sich bislang nicht erfüllt. Stattdessen verharrt der Kurs auch am Dienstagvormittag bei rund 39.600 Dollar.Nach der mit Spannung erwarteten Zulassung der ersten Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC am 10. Januar hatte der Bitcoin bei rund 49.000 Dollar ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...