Die Aktie von Evotec kann sich am heutigen Dienstag nach dem deutlichen Ausverkauf zuletzt weiter erholen. Das Papier notiert am Vormittag 2,5 Prozent im Plus bei 15,66 Euro und ist damit hinter HelloFresh und Nordex, die beide von positiven Analystenkommentaren profitieren, derzeit der drittbeste Wert des Tages im MDAX.Am Montagnachmittag fand eine Telefonkonferenz des Unternehmens statt, um eine Stellungnahme zu den verspäteten Meldungen einiger Transaktionen des ehemaligen Vorstandschefs Werner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...