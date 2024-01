China will nach dem Crash seiner Aktienmärkte nun einschreiten und massiv Liqudidität in die Märkte pumpen - eine Steilvorlage heute für den Dax und andere Indizes? Denn auch der Dax ist seit Jahresbeginn nicht gerade explodiert - anders als die drei großen Indizes der Wall Street, die gestern wieder neue Allzeithochs erreichten. Der Unterschied in ...

