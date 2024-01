DAX mit Ausbruchsversuch. Bullen nutzen Rücksetzer bei Evotec und HelloFresh

Dem DAX® fehlten heute morgen erneut signfikante Impulse. Die Berichtssaison in Europa kommt erst nächste Woche in Fahrt. Zudem steht am Donnerstag noch die EZB-Zinsentscheidung an.

Unternehmen im Fokus HelloFresh startet mit einem deutlichen Aufschlag. Ob dies der Beginn einer nachhaltigen Trendwende, muss sich zeigen. Evotec und Siemens profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Siemens Energy klopft im frühen Handel erneut an die Widerstandsmarke von EUR 12,50. Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.700/16.769/16.824 Punkte Unterstützungsmarken: 16.169/16.330/16.382/16.458/16.542/16.586/16.687 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap auf 16.753 Punkte. Im weiteren Verlauf wurde das Gap allerdings zügig wieder geschlossen. Der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend steht somit noch auf wackeligen Beinen. Der Fokus liegt nun auf der Unterstützungsmarke von 16.687 Punkten. In dieser Region findet der Leitindex eine 3-fache Unterstützung. Wird das Level nach unten durchbrochen, muss mit Rücksetzern bis 16.542/16.586 Punkten gerechnet werden. Auf der Oberseite findet der Index zwischen 16.769 und 16.822 Punkten weiterhin eine starke Widerstandszone. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 24.11.2023 - 23.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 24.01.2019 - 23.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 95,95* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 100,71** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2024; 10:05 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,23 13.349,465208 15.018,148359 5 Open End DAX® HC977R 10,45 15.017,976955 15.852,976474 10 Open End DAX® HC0558 8,91 15.574,147537 16.130,144604 15 Open End DAX® HD136D 7,83 16.019,084003 16.352,28095 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2024; 10:05 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,27 20.020,769724 18.353,039606 -5 Open End DAX® HC8E76 5,04 18.352,257978 17.517,23024 -10 Open End DAX® HC7FDJ 8,99 17.796,087396 17.239,069861 -15 Open End DAX® HD15GY 5,74 17.351,15093 17.018,008832 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.20224; 10:05 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.