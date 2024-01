Baltimore (ots/PRNewswire) -Diese neue Geschäftseinheit wird die Lieferkette für vernetzte Geräte für Unternehmen und Verbraucher neu gestalten.Apkudo, der Marktführer im Bereich der Lieferkettenautomatisierung für vernetzte Geräte, gab heute die Übernahme von Mobile reCell bekannt, dem Pionier der softwaregesteuerten Wiederherstellung unternehmenseigener IT Assets. Durch die Zusammenlegung der Services von Mobile reCell mit dem bestehenden Lösungsportfolio von Apkudo wird ein neuer Standard für die Lieferkette für vernetzte Geräte definiert. Die Übernahme ermöglicht es Apkudo, mit seiner Circular Industry Platform neue Maßstäbe für Zusammenarbeit, Innovation und Transparenz in der gesamten Wertschöpfungskette zu setzen."Dieser aufregende Tag wurde seit langem vorbereitet", so Ben Jones, Gründer und Geschäftsführer von Mobile reCell. "Diese Übernahme forciert die Vision von Mobile reCell, Unternehmen aller Größenordnungen die notwendige Technologie zur Verfügung zu stellen, mit der ihre Altgeräte sicher und nachhaltig zurückgewonnen und wiederverwendet werden können. Unser gemeinsames Team engagiert sich intensiv für die Kreislaufwirtschaft und stellt sicher, dass die Geräte - und die wertvollen Ressourcen, die sie enthalten - so lange wie möglich optimal genutzt werden können, was sowohl der Wirtschaft als auch der Gesellschaft zugutekommt. Wir sind fest entschlossen, ganz neue Maßstäbe in der Branche zu setzen."Mobile reCell wurde 2014 gegründet und unterstützt Unternehmen bei der Automatisierung der Wiederherstellung, der Wiederverwendung, des Wiederverkaufs und des Recyclings von unternehmenseigenen IT-Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops. Jährlich werden weltweit Millionen von IT-Assets in Umlauf gebracht, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie sie beispielsweise nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters oder nach einem Geräte-Upgrade zurückgewonnen werden können. Datenverluste und Umweltbelastungen durch Elektroschrott sind die Folge. Mobile reCell wandelt den abfallintensiven und linearen Prozess der Geräteausmusterung in einen nachhaltigen und zirkulären Prozess um.Apkudo unterstützt seine Kunden seit jeher bei der Beantwortung der Frage: "Was soll ich jetzt mit diesem Gerät machen?". Durch die Übernahme von Mobile reCell stärkt das Unternehmen seine Führungsposition im Ökosystem des Gerätelebenszyklus, indem es einen zusätzlichen Kanal für die mehr als hundert Millionen Geräte eröffnet, die derzeit in Unternehmen im Umlauf sind."Die Ergänzung durch die intuitive Unternehmenssoftware von Mobile reCell stärkt unseren Fokus auf Transparenz und Nachhaltigkeit", erklärt Josh Matthews, Geschäftsführer und Mitbegründer von Apkudo. "Wir verbinden den Geschäftsprozess der Wiederherstellung unternehmenseigener Geräte mit den bestehenden Lösungen von Apkudo für die Lieferkette für vernetzte Geräte. So ermöglichen wir unseren Kunden, die Ergebnisse der Wiederherstellung von Geräten und die Auswirkungen auf die Umwelt transparent zu machen und gleichzeitig den Wert ihrer Geräte zu maximieren, indem wir einen ehemals linearen Prozess in eine zirkuläre Lieferkette umwandeln."Mobile reCell wird zu einer neuen Geschäftseinheit für die Rücknahmen von Unternehmensgeräten. Der bestehende Kundenstamm von Mobile reCell wird auch weiterhin von demselben bekannten und erfahrenen Team unterstützt. Die 28 Teammitglieder von Mobile reCell werden von Apkudo übernommen.Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.Informationen zu ApkudoApkudo mit Hauptsitz in Baltimore, Maryland/USA, und Niederlassungen auf der ganzen Welt unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung ihrer vernetzten Geräte dabei, den Wert der Geräte zu maximieren, die Arbeitskosten zu minimieren und den Elektromüll zu reduzieren. Die Circular Industry Platform von Apkudo bietet eine vollständige Suite von Entscheidungshilfen und Tools für die Praxis: automatisierte Test- und Bewertungssysteme, Verwaltung des Lebenszyklus von Geräten und Integration in den Wiederverkaufsmarkt. So haben die Kunden von Apkudo immer eine Antwort auf die Frage "Was soll ich jetzt mit diesem Gerät machen?".Informationen zu Mobile reCellMobile reCell ist der Pionier der softwaregesteuerten Wiederherstellung von unternehmenseigenen IT-Assets. Mit seiner umfassenden Fachkompetenz und den passenden Services hilft Mobile reCell Unternehmen, die Datensicherheit zu gewährleisten, manuelle Prozesse zu automatisieren, den maximalen Wert wiederherzustellen und eine nachhaltige Lösung zu finden. Die Plattform zur Wiederherstellung von IT-Assets stellt IT-Leitern und ihren Endbenutzern die Ressourcen zur Verfügung, die für einen reibungslosen und erfolgreichen Wiederherstellungsprozess erforderlich sind. Die Software von Mobile reCell ermöglicht einen vollständigen Überblick über die Verfolgung und Verarbeitung von Asset-Sendungen und eine sichere Logistikkette, da sie die Rückgewinnung, die Wiederverwendung, den Wiederverkauf und das Recycling von unternehmenseigenen IT-Assets automatisiert. Medienkontakt:
Kristen Barry
Apkudo
Vizepräsidentin Marketing
kristen.barry@apkudo.com

Christi Vawter
Mobile reCell
Vizepräsidentin Marketing
christina.vawter@mobilerecell.com