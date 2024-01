© Foto: AMC Theaters



Nur kurz konnten Anleger der Meme-Aktie AMC Ende der vergangenen Woche aufatmen, dann ging es wieder abwärts. Was steckt dahinter?Die Aktien von AMC Entertainment haben am Montag nicht an die Kursgewinne vom Ende der vergangenen Woche anschließen können und sind leicht zurückgefallen. Zwei Tage mit Kursgewinnen hatten den Anlegern des Original-Meme-Titels nach einer Serie von Verlusten eine kleine Atempause beschert. Seit Jahren geht es bei dem Unternehmen immer wieder kräftig Auf und Ab. Zu schaffen macht AMC die hohe Verschuldung, wegen der letzten Monat eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden musste. Auftrieb gaben hingegen die Erfolge mit Konzertfilmen. Im Dezember schloss AMC seine …