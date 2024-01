Berlin (ots) -Die Verleihung der Obermayer Awards findet in diesem Jahr auf Einladung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin Kai Wegner und der Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin Cornelia Seibeld im Roten Rathaus statt. Dort werden die Preise am Montag, dem 29. Januar 2024 um 18.30 Uhr im Rahmen einer Feierstunde an die Preisträger/-innen übergeben.Die Preisverleihung wird auch gestreamt und kann im Internet in deutscher und englischer Sprache verfolgt werden:https://www.parlament-berlin.de/das-haus/veranstaltungen/obermayer-awardsDie Veranstaltung wird von Shelly Kupferberg moderiert. Mit den Obermayer Awards werden in diesem Jahr Dirk Erkelenz aus Köln, Anneke de Rudder aus Bad Bevensen, Marie Rolshoven aus Berlin, Christoph Mauny aus Weimar, Margit Sachse aus Roßdorf sowie der Verein EXIL e.V. aus Eberswalde ausgezeichnet. Ein Preis für herausragende Leistungen geht zudem an Katharina Oguntoye aus Berlin.Die Obermayer Awards, organisiert und verwaltet durch Widen the Circle, werden deutschen Einzelpersonen und Gruppen verliehen, die aufgezeigt haben, welch wichtige Rolle die jüdische Bevölkerung vor der Zeit des Nationalsozialismus über Hunderte von Jahren für die deutsche Gesellschaft spielte. Ausgezeichnet wird darüber hinaus das Engagement von Menschen, die sich ausgehend von den Lehren aus der Geschichte der Bekämpfung von Vorurteilen und Rassismus (einschließlich Antisemitismus) widmen und die Verständigung zwischen verschiedenen Gruppen fördern, um dem Aufkommen und der zunehmenden Verbreitung von Vorurteilen etwas entgegenzusetzen.Der renommierte Preis wird seit mehr als zwei Jahrzehnten verliehen und gehört zu den Highlights im Rahmen der offiziellen Veranstaltungen anlässlich des Holocaust-Gedenktags in Berlin.Bitte geben Sie per E-Mail (kirchner@kirchner-pr.de) oder telefonisch (030-84711812) Bescheid, wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten.Pressekontakt:Abgeordnetenhaus von BerlinPressereferatNiederkirchnerstr. 510117 Berlin-MitteTelefon 030 2325-1050/52Telefax 030 2325-1058E-Mail pressereferat@parlament-berlin.deOriginal-Content von: Abgeordnetenhaus von Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128557/5697791