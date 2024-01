© Foto: Unsplash



Der Absatz von Elektrofahrzeugen erreicht in den USA und weltweit Rekordwerte. Trotzdem sind die Analysten von Morgan Stanley vor den Tesla-Earnings am Mittwoch vorsichtig.Am Montag hat der Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas sein Kursziel für Tesla von 380 auf 345 US-Dollar gesenkt, seine Kaufempfehlung jedoch beibehalten. Der Markt für Elektrofahrzeuge ist seiner Meinung nach überversorgt. "Die weltweite Dynamik bei Elektrofahrzeugen gerät ins Stocken", zitiert Barron's Jonas. Und weiter: "Wir gehen davon aus, dass der Ausblick von Tesla für 2024 hinsichtlich des Volumens und der Rentabilität zurückhaltend sein wird." Im vierten Quartal wurden in den USA, Europa und China etwa 2,1 Millionen …