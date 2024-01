FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Encavis von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 18,20 auf 11,50 Euro gekappt. Beim Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen an Land dürften sich Projekte verzögern, schrieb Analyst Martin Tessier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operativen Margen dürften verwässert werden und die Zielvorgaben für das Portfolio im Jahr 2027 seien ambitioniert. Der Experte prognostizierte für die Jahre 2024 bis 2025 ein zum Sektor unterdurchschnittliches Wachstum der operativen Ergebnisse (Ebitda)./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 14:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 01:00 / EST

DE0006095003