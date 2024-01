Annenheim (ots) -Es ist eines der wichtigsten Ereignisse der Wellnessbranche, wenn der exklusive Leading Spa Award vergeben wird.Einmal im Jahr haben die Partnerbetriebe der Leading Spa Resorts die Chance, die höchste Ehrung für ihre Serviceleistungen und ein stimmiges Gesamtkonzept zu ergattern. Wer es auf die Wellness- Favoriten-Liste schafft, entscheiden die Gäste höchstpersönlich.Es duftet nach Melisse und Zirbe. In den Gedanken wird es leise und der ganze Körper entspannt sich. So fühlt sich Ihre ganz persönliche Verschnaufpause an. Und die wartet bereits in einigen der schönsten Spahotels auf Sie. Damit Sie keine Zeit mit der Recherche verlieren, sondern gleich in Ihrer Auszeit ankommen können, kürt der Leading Spa Award jedes Jahr herausragende 4-Sterne Superior und 5-Sterne Wellnesshotels in Österreich, Deutschland und Italien. Dafür wurden auch 2023 die Stimmen von über 41.250 unabhängigen Wellnessliebhaber:innen gesammelt und ausgewertet. Ausgezeichnet wird neben dem Ambiente und Angebot also auch die Gastgeberqualität, die die Gäste vollends überzeugen muss.Nach Auswertung aller abgegeben Stimmen wurden folgende Hotels & Resorts mit dem Leading Spa Award 2023 ausgezeichnet:Deutschland: Pfalzblick Wald Spa Resort in Rheinland-Pfalz, Seezeitlodge Hotel & Spa im Saarland, Treschers - das Hotel am See in Baden-Württemberg, Romantischer Winkel Wellness Resort in Niedersachsen, Göbel's Schlosshotel Prinz von Hessen, Landhotel Voshövel in Nordrhein-Westfalen, Das König Ludwig Inspiration SPA in Bayern sowie das Wellnessresort Upstalsboom Wyk auf Föhr in Schleswig-Holstein. Österreich: ZillergrundRock Luxury Mountain Resort in Tirol, Panoramahotel Alpenstern in Vorarlberg, Reduce Hotel Vital im Burgenland, Thermenwelt Hotel Pulverer in Kärnten, Das EDELWEISS Mountain Resort in Salzburg, Hotel AVIVA make friends in Oberösterreich, das Natur- und Wellnesshotel Höflehner in der Steiermark. Italien: Panorama Wellness Resort Alpen Tesitin in Südtirol.Die erste Adresse für Ihre Wellnessauszeit. Auf www.LeadingSpa.com (http://www.leadingspa.com) finden Sie alle 150 ausgezeichneten Wellnesshotels & Resorts, darunter die 16 Sieger des Leading Spa Awards 2023. Filtern Sie nach Romantik- oder Aktivurlaub, Kulinarik oder Familienangeboten und schon steht Ihnen eine gut kuratierte Auswahl an hervorragende Wellnesshotels zur Verfügung. Oder Sie lassen sich vom virtuellen Urlaubsberater begleiten, der Sie Schritt für Schritt zu Ihrer Traumauszeit führt. Noch nie hat ein Wellnessurlaub entspannter begonnen.Und falls Sie noch auf der Suche nach einer ganz besonderen Aufmerksamkeit sind, verschenken Sie mit dem Leading-Spa-Gutschein eine Wellnessauszeit der Spitzenklasse. Einlösbar natürlich in allen 150 Partnerhotels.Pressekontakt:Leading Spa Resorts International, Gartenweg 3, 9520 Annenheim, Austriainfo@leadingspa.comOriginal-Content von: Leading Wellness, Spa & Beauty Resorts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75385/5697867