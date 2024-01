© Foto: @nelhydrogen



Die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel Asa hat in den letzten Handelswochen einen Abwärtstrend verzeichnet. Mehrere Analysten haben ihre Kursziele bereits reduziert. Nun folgt JPMorgan.Die führende US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Nel Asa angepasst und das Kursziel von 11,40 auf 6,40 norwegische Kronen reduziert, wobei die Bewertung auf "Neutral" unverändert bleibt. Das neue Kursziel entspricht einem Kursrückgang von rund 44 Prozent. JPMorgan-Analyst Patrick Jones merkte in einer kürzlich veröffentlichten Studie an, dass die Anlegerstimmung im europäischen Wasserstoffsektor zuletzt stark negativ war. Obwohl Anzeichen für eine verbesserte operative Dynamik bestehen, hat …