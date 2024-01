München (ots) -Die Ampel im DauerstreitIm Studio: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frei (CDU).Deutschland inmitten von Krisen und KonfliktenIm Gespräch der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenzund ehemalige Botschafter Deutschlands in London und Washington Wolfgang Ischinger.Kommentatoren:Der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann und der Verleger von The European Wolfram Weimer.Gäste:Kevin Kühnert (SPD,Generalsekretär)Thorsten Frei (CDU, Parl. Geschäftsführer der Unionsfraktion)Wolfgang Ischinger (Botschafter a. D.)Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)Ulrike Herrmann (taz)Wolfram Weimer (The European)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5697930