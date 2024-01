© Foto: picture alliance / NurPhoto | Joan Cros



Der angeschlagene E-Auto-Hersteller Fisker hat sich zusätzliche Liquidität von einem Investor gesichert. Ist das jetzt die Trendwende?Die Aktien von Fisker sind am Montag zum ersten Mal in diesem Jahr gestiegen, nachdem der angeschlagene Elektroautohersteller eine wichtige Vereinbarung mit einem institutionellen Investor bekannt gegeben hat. Durch diese werden Barmittel für den Betrieb des Unternehmens freigesetzt, was der Liquidität des Konzerns zugutekommt. "Ich freue mich, dass wir mit einem unserer Investoren eine Vereinbarung getroffen haben, die uns mehr Flexibilität gibt und uns besser in die Lage versetzt, potenzielle strategische Transaktionen zu realisieren", sagte CEO Henrik …